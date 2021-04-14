15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin bin 500 liraya çıkarılan ödemeleri dün hesaplara yatırıldı. Ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda bin lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Vakıf tarafından 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine toplamda 4,4 milyonu aşkın destek verildi.
15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine 1500 lira ödendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.