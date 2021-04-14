15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine 1500 lira ödendi

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin bin 500 liraya çıkarılan ödemeleri dün hesaplara yatırıldı. Ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda bin lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Vakıf tarafından 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine toplamda 4,4 milyonu aşkın destek verildi.

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