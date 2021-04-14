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Haberler Ekonomi Pandemide Erasmus projelerini sürdürdüler

Pandemide Erasmus projelerini sürdürdüler

Pandemide Erasmus projelerini sürdürdüler

14.4.2021

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları öğrencileri pandemiye rağmen Erasmus projelerini online olarak sürdürüyor. Beş gün boyunca sunumlarını yaparak ülkemizi sanal ortamda adım adım gezdiren Oğuzhan Özkayalı öğrenciler büyük ilgi gördü. Projede ev sahibi ülke olmanın gururunu yaşayan eğitim kurumu Bulgaristan, İtalya, Slovakya ve Polonya'nın öğretmen ve öğrencileriyle ilk kez sanal olarak buluştuğu beş gün boyunca, misafirlerine Türkiye'yi, İzmir'i ve okullarını en iyi şekilde tanıttı. Erasmus projeleri ile öğrencilerinin tüm dünyada seslerini duyurduğunu belirten proje yöneticileri, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz hazırladıkları sunumlarla göz doldurdu. Öğrencilerimizle birlikte Robotik, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerimiz proje konusu ile ilgili demo ders yaparak online etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerimiz, İngilizce bilmenin önemini ve diğer ülkelerle iletişim kurmanın anahtarı olduğunu tecrübe ettiler." Öğrenciler, pandemi sonrası tüm katılımcıları İzmir'e davet etti.

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