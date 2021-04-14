Pandemide vergi yükü hafifletildi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgınla mücadele sürecinde öğrenciden esnafa toplumun tüm kesimlerini korumaya yönelik vergi desteklerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Elvan, esnaftan genç girişimcilere kadar geniş bir kesime farklı kolaylıklar sağlandığına dikkat çekerek, "Vergiye uyumlu mükellefler yüzde 5 oranındaki vergi indiriminden yararlanıyor. İlk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlar üç yıl boyunca (75 bin liralık) genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Ticari kazançlara bu yıl için 14 bin lira indirim uygulanıyor" dedi.

KAZANÇTA İNDİRİM

Salgınla mücadele sürecinde vatandaşın vergi yükünü hafifleten uygulamalar Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan basit usulde vergilendirme kapsamındaki esnafa, gerçek usulde vergilendiren mükelleflerden farklı bir takım kolaylıklar sağlandığını söyledi. Bakan Elvan, soru önergesine verdiği yanıtta basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olduğunu belirterek, "Vergi tevkifatı yaptırma, muhtasar ve geçici beyanname verme ve geçici vergi ödeme yükümlülükleri bulunmuyor. Ayrıca, ticari kazançlarına yıllık belirli tutarda indirimler (bu yıl için 14 bin lira) uygulanıyor. Bu mükellefler uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminden, ilk defa işe başlayan 29 yaşını doldurmamış olanlara üç yıl boyunca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabiliyorlar" değerlendirmesini yaptı.



VERGİLER VE KREDİLER ERTELENDİ

Bakan Elvan, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara veren, durduran işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden yararlandırıldığını anımsattı. Elvan, "Mükelleflerin beyanname ve bildirim verme, vergi ödeme başta olmak üzere bazı vergisel yükümlülüklerinin süreleri uzatıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunmadıkları döneme isabet eden yıllık çevre temizlik, reklam vergilerinin alınmaması sağlandı" dedi. Bakan Elvan ayrıca, Hazine faiz destekli kredi borçlarının ertelenmesi için üç karar alındığını anımsattı.

HAZAL ATEŞ