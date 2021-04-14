Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır"açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.