Sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 8,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5,71 artış oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 0,8 artış görüldü. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,04 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağı öngörülmüştü.

G-20'DE ÖNDEYİZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çekerek, "Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.