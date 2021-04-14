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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! O sektöre prim desteği

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! O sektöre prim desteği

Son dakika haberi...Bakan , nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! O sektöre prim desteği

14.04.2021, 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 11:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk, "Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Buna göre; Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

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