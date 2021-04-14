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Haberler Ekonomi THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması

'den 'ya uçak seferi açıklaması

(), koronavirüs vakalarını artmasından dolayı tarafından uçuşların askıya alındığını ve anlaşma gereği pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer 'ya sefer düzenleneceğini açıkladı.

THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması
DHA

14.04.2021, 17:15

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye charter seferi yapılmasını yasaklamasının ardından, tarifeli uçuşlar da haftada iki ile sınırlandırılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yolculara yönelik olarak yapılan duyuruda, "Resmi makamlarca alınan karar uyarınca 15.04.2021 ile 01.06.2021 tarihleri arasındaki Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.

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