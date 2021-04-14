İSTANBUL 14. İcra Dairesi'nin kararıyla Türkiye'de ilk kez kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para yatırımı yapıyor. Avukat Tevfik Kerem Bilen, "Şu anda hukukumuzda bununla ilgili bir düzenlenme yok. fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi" açıklamasında bulundu.