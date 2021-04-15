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Haberler Ekonomi BES, 300 milyar liraya yaklaşacak

, 300 milyar liraya yaklaşacak

BES, 300 milyar liraya yaklaşacak

15.4.2021

BİREYSEL Emeklilik Sisteminde (BES) yeni düzenlemeler yapıldı. Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman "BES'in 2023'e kadar 50 milyar TL'den fazla büyümesi bekleniyor. 6.9 milyon kişiyi aşan katılımcı sayısına karşılık BES'te biriken toplam fon miktarı da 155.7 milyar liranın üzerinde. BES'teki birikimler milli gelirin yüzde 3'üne karşılık geliyor. 2019-2023 dönemine ilişkin 11. Kalkınma Planı'nda BES'in 2023'e kadar yüzde 207.4 oranında büyüyerek 300 milyar liraya yaklaşacağı öngörülüyor" dedi.
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