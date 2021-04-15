‘Ramazan ayında bakkala sahip çık’

MANİSA Bakkallar Odası, Ramazan ayında bakkal esnafına sahip çıkılması için kampanya başlattı. Oda Başkanı Saffet Taşkıncan, "Ramazan'da erzak kolilerimizi ve alışverişlerimizi mahallemizdeki bakkalımızdan yapalım ve ekmeğimizi erzaklarımızı askıya bırakalım. Vatandaşlar zincir marketlere karşı bakkalları desteklemeli" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK