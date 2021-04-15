Son dakika: Kripto paralara dair yönetmelik yayımlandı! Artık ödemelerde kullanılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

HİZMET SUNULAMAYACAK

Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı kaydedildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.