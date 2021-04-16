2 Kadın çiftçiye destek kredisi

TÜRKİYE İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, iki kadın çiftçiye 10 bin TL Tekven Vakfı, 2 bin 500 lira de TİSVA kredisi olmak üzere 12 bin 500 lira kredi verildiğini açıkladı. Kadın çiftçiler krediyle ekim yapıp ilaç, gübre alacak. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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