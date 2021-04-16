  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı ilanı

meslek personeli giriş sınavı ilanı

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Başvurular, 16 Nisan 2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 30 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı ilanı

16.04.2021, 09:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında 120 meslek personeli alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı ilanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.