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Haberler Ekonomi Hazine’ye ait 19 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine’ye ait 19 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine’ye ait 19 taşınmaz özelleştirilecek

16.4.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'daki mülkler teklif alma ve pazarlık usulüyle satılacak.
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