HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'daki mülkler teklif alma ve pazarlık usulüyle satılacak.
Hazine’ye ait 19 taşınmaz özelleştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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