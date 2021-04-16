Hazine’ye ait 19 taşınmaz özelleştirilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa'daki mülkler teklif alma ve pazarlık usulüyle satılacak.

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