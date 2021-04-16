Mart’ta 111 bin 241 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre mart ayında 111 bin 241 konut satışı gerçekleştirildi, satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi. İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 payla İzmir izledi. Martta ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815'e geriledi. Geçen ay yabancılara 4 bin 248 konut satıldı.

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