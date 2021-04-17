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Haberler Ekonomi Emine Erdoğan’dan Bitlis şehidinin ailesine ziyaret

’dan Bitlis şehidinin ailesine ziyaret

Emine Erdoğan’dan Bitlis şehidinin ailesine ziyaret

17.4.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti. Alınan bilgiye göre Emine Erdoğan, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kurmay Albay Aydınyer'in eşi Semra Aydınyer ve kızlarını dün Ankara'daki evlerinde ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Emine Erdoğan'ın şehit Aydınyer'in 20 yaşındaki kızı Simge Aydınyer ve 16 yaşındaki kızı Özge Aydınyer'in eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldığı, ayrıca ziyaret esnasında ailenin ramazan ayını tebrik ettiği öğrenildi.

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