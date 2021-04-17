Gıdada taklit ve tağşişe geçit yok

GIDA ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek. Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak. Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması kontrol görevlilerince resmi kontrollerle yapılacak. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecilerince işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda işletmenin gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında ceza kesilecek.