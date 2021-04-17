Kriptocu çift Muğlalı oldu

KRİPTO para şirketlerinden Migration İnvestments Genel Müdürü Taymour Polding, "Yatırımları emlak sektörü ile Bodrum ve Muğla'ya kaydırıyoruz, iki yatırımcımız Türk vatandaşı olup Bodrum'a yerleşti. Burada yaşayanlar yatırımlarını yatlarından ve villalarından yönetiyor" dedi. Avrupa ile Türkiye'de kripto para yatırımı yapan ABD'li Migration İnvestments, Bodrum Manastık Otel'de tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda kripto para yatırımcısı iki Amerikan vatandaşı, Türk vatandaşı olup nikah kıydı, arkadaşları pasaport şeklindeki pastayla sürpriz yaptı.



KRİPTO YATIRIMA İLGİ BÜYÜK

TOPLANTIYA şirketin kurucu ortağı Aran Hawker, Bodrum Temsilcisi Özlem Özce, ABD'li yatırımcı Kyle Van Cure, Wawa Cure, Bilira'nın kurucu ortağı Vidal Arditi ve CoinPanel Platformu yöneticisi Deniz Yazar ile Kripto Sözlük Yayın Organı Temsilcisi Eren Caner katıldı. Türk vatandaşlığına geçerek Bodrum'a yerleşen Kyle Van Cure ile eşi Wawa Cure'nin nikahları Bodrum'da kıyıldı. Cure, "Kripto para ile önemli bir servet edindik ve bunun büyük bölümünü Bodrum'da gayrimenkul yatırımıyla değerlendirdik. Bu toplantı, yapacağımız yatırımlarla ilgili daha çok bilgi sahibi olmamıza yaradı" dedi. Kripto para sisteminde olan birçok ABD ve Avrupalının, Türkiye'ye yerleşmek için yatırım yoluyla vatandaşlık almayı tercih ettiğini belirten Polding, "Bu şekilde Türk pasaportu alan ABD'li sayısı hızla artıyor" diye konuştu.

ADEM ÜLKER