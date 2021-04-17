‘Ortada kaybolmuş bir varlık yoktur’

Döviz alım-satımlarının koordinasyon içinde yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı ile MB'nin protokol imzaladığını, sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine ve arz-talep dengesine katkıda bulunulduğunu bildiren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 128 milyar dolarlık rezervin akıbetiyle ilgili şunları söyledi: Türkiye'de son dönemde salgın yüzünden olağandışı koşullarda sermaye çıkışının artması, doğrudan yatırımların azalması, altın talebinin hızla artması ve turizm ile ihracat gibi döviz kazandırıcı faaliyetlerimizin durma noktasına gelmesi, ekonomide yüksek tutarda bir döviz talebi yaratmış ve finansal istikrarı sağlamak üzere ekonomide döviz likidite ihtiyacının karşılanması gerekmiştir.

PANDEMİYE RAĞMEN

Bu gelişmeler ışığında, 2019 ve 2020'deki zorlu süreçler sonucu oluşan dış açık, turizm gelirlerinde yaşanan belirgin düşüşle beraber 30 milyar ABD doları cari açık ve 31 milyar dolar tutarında yabancı sermaye çıkışı döviz rezervleri üzerinde yoğun baskı yaratmıştır. Bunun sonucunda, finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz-talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ülkemiz ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmuş, reel sektörün, finansal kesimin ve kamu kurumlarının döviz likiditesine erişim ve dış ödemeler noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Hem para politikası hem de mali politika tarafında atılan adımlar sayesinde Türkiye, pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyümeyle tamamlayan iki ülkeden biri olmuştur. Döviz işlemleri, o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Mevcut piyasa kotasyonları üzerinden işlemler yapılmıştır. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmemiştir.

ALTUN DA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da twitter'dan yaptığı paylaşımda "128 milyar dolar kayıp iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı.



BILANÇO DENKLIGI ORTADA

DÖVİZ verilirken Türk lirası alınır ya da tam tersi gerçekleşir. Söz konusu döviz satım işlemleri ile piyasadan Türk lirası likidite çekilmesi nedeniyle bankaların MB'den fonlama yaptığı tutarlar aynı miktarda artış göstermiştir. Bu işlemler sonucu piyasadan çekilen Türk lirası likidite, MB tarafından açık piyasa işlemleri ve swap işlemleri yoluyla piyasaya fonlama olarak sağlanmıştır. Merkez Bankasından çıkan ve dolaylı olarak bankacılık sisteminde yabancı para mevduata dönüşen dövizin büyük bir kısmı yine swap işlemleri yoluyla MB'nin bilançosuna geri dönmüştür. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir.



KRİPTO PARANIN ÖDEMEDE KULLANIMI YASAKLANDI

MERKEZ Bankası dünyada 1.1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan ve ABD Hazinesi'nin 'yasa dışı finansmanda kullanılması nedeniyle spekülatif' olarak nitelendirdiği kripto paranın ödemelerde kullanımını yasakladı. Yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. MB bu konuda 6 büyük riske dikkat çekti: Herhangi bir düzenleme, denetim mekanizması yok. Merkezi bir muhatap bulunmuyor. Piyasa değeri aşırı oynak. Yasadışı faaliyetlerde kullanılabiliyor. Cüzdanların çalınması, bilgiler usulsüz kullanılabilir. İşlemler geri dönülmez nitelikte.