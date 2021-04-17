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Haberler Ekonomi Tasınmaz ticaretinde ilkögretim sart oldu

Tasınmaz ticaretinde ilkögretim sart oldu

Tasınmaz ticaretinde ilkögretim sart oldu

17.4.2021

TAŞINMAZ ticaretinde emlak işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması gerekecek. Ticaret Bakanlığı'nın 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ilgili işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak. Söz konusu belgenin verilebilmesi için daha önce en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.

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