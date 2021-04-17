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Haberler Ekonomi Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alıyor!

11 Öğretim Elemanı Alıyor!

11 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Öğretim elemanı alım ilanı ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı. İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim alım başvuru şartları ve diğer detaylar...

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı Alıyor!

17.04.2021, 10:30

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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