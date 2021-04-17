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Haberler Ekonomi “Türkiye’de tatil yapmak istiyoruz”

“Türkiye’de tatil yapmak istiyoruz”

Rusya'nın korona nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye uçuşları askıya alması kararı, 'da yaşayan Rusları mutsuz etti. Kararın gözden geçirilmesini talep eden Ruslar, "Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz" dedi.

“Türkiye’de tatil yapmak istiyoruz”

17.4.2021

Moskova'da yaşayan Marina adlı Rus vatandaşı, uçuşlara sınır getirilmesine ilişkin, "Çok üzüldük. Bütün tanıdıklarım üzüldü. Türkiye'yi çok seviyoruz. Orada tatil yapmayı istiyoruz. Mayıs ayını Türkiye'de geçirmek isterdim. Mayıs'ta vazgeçilmez adresimiz Türkiye'nin eşsiz koyları" ifadelerini kullandı.

SİDE'YE BAYILIYORUM
OKSANA adlı Rus vatandaşı da, "Daha önce Türkiye'de tatil yaptım. Hatta Mayıs'ta gitmeyi planlandım ancak ülkemiz Türkiye'ye seyahata kısıtlama getirmiş. Biraz tuhaf bir karar. Side'ye gitmiştim. Yine gidecektim ama olmadı. Umarım bu karardan vazgeçerler" dedi. OLGA adlı genç ise, "Türkiye'ye gitmeyi ve denize girmeyi planlıyorduk. Bize Kırım'a gidin diyorlar ama Türkiye ile Kırım arasında büyük fark var. Benim favorim Antalya. Orada tatil yapmayı çok seviyorum, her şey dahil sistemine bayılıyorum" diye konuştu.

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