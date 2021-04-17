“Türkiye’de tatil yapmak istiyoruz”

Moskova'da yaşayan Marina adlı Rus vatandaşı, uçuşlara sınır getirilmesine ilişkin, "Çok üzüldük. Bütün tanıdıklarım üzüldü. Türkiye'yi çok seviyoruz. Orada tatil yapmayı istiyoruz. Mayıs ayını Türkiye'de geçirmek isterdim. Mayıs'ta vazgeçilmez adresimiz Türkiye'nin eşsiz koyları" ifadelerini kullandı.

SİDE'YE BAYILIYORUM

OKSANA adlı Rus vatandaşı da, "Daha önce Türkiye'de tatil yaptım. Hatta Mayıs'ta gitmeyi planlandım ancak ülkemiz Türkiye'ye seyahata kısıtlama getirmiş. Biraz tuhaf bir karar. Side'ye gitmiştim. Yine gidecektim ama olmadı. Umarım bu karardan vazgeçerler" dedi. OLGA adlı genç ise, "Türkiye'ye gitmeyi ve denize girmeyi planlıyorduk. Bize Kırım'a gidin diyorlar ama Türkiye ile Kırım arasında büyük fark var. Benim favorim Antalya. Orada tatil yapmayı çok seviyorum, her şey dahil sistemine bayılıyorum" diye konuştu.