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Haberler Ekonomi Üreticilere 5 yılda 200 milyarlık tarım kredisi

Üreticilere 5 yılda 200 milyarlık tarım kredisi

Üreticilere 5 yılda 200 milyarlık tarım kredisi

17.4.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası tarım kredilerinin geçen yıl yüzde 24 artarken, son 5 yılda üreticilere kullandırılan kredi hacminin 200 milyarı aştığını söyledi. Elvan, geçen yıl Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi gelen Hazine faiz indirimli kredilerin geri ödemelerinin 6 ay faizsiz ertelendiğini anımsatarak, "1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında yaşanabilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri ve ürünlerinin afetten etkilenmesi durumunda, kredileri ertelenebilecek ya da taksitlendirilecek" dedi.

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