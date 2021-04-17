Üreticilere 5 yılda 200 milyarlık tarım kredisi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası tarım kredilerinin geçen yıl yüzde 24 artarken, son 5 yılda üreticilere kullandırılan kredi hacminin 200 milyarı aştığını söyledi. Elvan, geçen yıl Mayıs ve Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi gelen Hazine faiz indirimli kredilerin geri ödemelerinin 6 ay faizsiz ertelendiğini anımsatarak, "1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında yaşanabilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri ve ürünlerinin afetten etkilenmesi durumunda, kredileri ertelenebilecek ya da taksitlendirilecek" dedi.