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Haberler Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

32 Öğretim Üyesi alıyor

, 32 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 16 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığı duyurup başvuru süresinin ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde olacağını belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

17.04.2021, 10:33

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/Co... linkinden ulaşılabilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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