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Haberler Ekonomi Zarar gören kesimlere destek paketi yasalastı

Zarar gören kesimlere destek paketi yasalastı

Zarar gören kesimlere destek paketi yasalastı

17.4.2021

PANDEMİ nedeniyle zarar gören kesimlerin yaralarını sarmaya dönük düzenlemelerin yer aldığı torba yasa kabul edildi. Buna göre çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi borçları yapılandırılacak ve taksit kolaylığı getirilecek. Ücretsiz izin desteği günlük 50 liraya çıkarıldı. Faaliyetleri kısıtlanan ya da kapatılan sektörlerdeki işyerlerinde, 2021 Mart'ında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlara Nisan-Mayıs için bin 500 liralık ücretsiz izin desteği verilecek. Bu işyerlerinde çalışanların primleri de Nisan ve Mayıs'ta İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

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