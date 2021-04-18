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Haberler Ekonomi 6 AB programına daha katılma gündemde

6 AB programına daha katılma gündemde

6 AB programına daha katılma gündemde

18.4.2021

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye'nin katıldığı 7 AB programına ek olarak 6 programa daha katılmayı değerlendirdiğini bildirdi. Bu programların Sağlık (EU4Health), Dijital Avrupa, Çevre ve İklim Eylemi, Yatırım AB, Tek Pazar ve Uzay olduğu belirtildi.
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