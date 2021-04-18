AB’de tescilli coğrafi işaret sayısı 7’ye çıktı

TAŞKÖPRÜ Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı'nın tescil edilmesiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. Kastamonu'nun Taşköprü Sarımsağı ile Çanakkale'nin Bayramiç Beyazı'nın coğrafi işaret tesciline ilişkin kararlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, söz konusu sarımsak ve beyaz nektarin türü taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürünler, tescil belgelerinde ve ürün şartnamelerinde yer alan yöntemlerle, ilgili bölgelerde üretilebilecek. Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı" ve "Bayramiç Beyazı" tescil edilmiş 7 ürün bulunuyor.