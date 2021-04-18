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Haberler Ekonomi Adnan Menderes Barajı 2,2 milyarlık katkı sağladı

2,2 milyarlık katkı sağladı

Adnan Menderes Barajı 2,2 milyarlık katkı sağladı

18.4.2021

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadelerini kullandı. Yıldız, 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alanın sulanacağı bilgisini paylaştı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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