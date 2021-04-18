Bakliyatta 973 milyon dolar ile net ihracatçı ülke olduk

TÜRKİYE'NİN son 3 yıldaki bakliyat ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, son üç yılda Türkiye'nin 973 milyon dolarlık dış satım yaparak net ihracatçı ülke konumuna geldiğini söyledi. Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, hükümetin ve ilgili bakanlıkların, son yıllarda bakliyata önemli desteklerde bulunduğunu belirtti. Bakliyat için 2008'de başlatılan fark ödeme desteğinin 2020 yılı itibarıyla kilogram başına 50 kuruşa çıkarıldığına dikkati çeken Özdemir, "125 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlası oluşmuştur" dedi.

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