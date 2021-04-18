ESHOT’un 2020 faaliyetlerine onay

ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oylanarak kabul edildi. Rapora göre ESHOT Genel Müdürlüğü, ağır pandemi koşullarına rağmen 2020'de gider bütçesinin yaklaşık yarısını yeni otobüs alımına ayırarak, tek seferde en büyük otobüs alımına imza atan belediye kuruluşu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemide sefer sayılarında azaltmaya gitmedik" dedi.

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