ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oylanarak kabul edildi. Rapora göre ESHOT Genel Müdürlüğü, ağır pandemi koşullarına rağmen 2020'de gider bütçesinin yaklaşık yarısını yeni otobüs alımına ayırarak, tek seferde en büyük otobüs alımına imza atan belediye kuruluşu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Pandemide sefer sayılarında azaltmaya gitmedik" dedi.
ESHOT’un 2020 faaliyetlerine onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.