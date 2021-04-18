‘Evinize dair her şey’ Alp Home’de

Ev araç ve gereçlerinin satışı alanında fark yaratmak amacıyla yola çıkan Alp Home İstanbul Beylikdüzü'nde açıldı. "Evinize dair her şey" sloganıyla işe koyulduklarını belirten Alp Home mağazasının sahibi Serdar Erikli, " Bir evin neye ihtiyacı varsa bizim mağazamızda bulabilirisiniz. Bardak, tabaktan tutun da avizeye kadar geniş ürün yelpazemiz bulunmakta. Kaliteli ürünleri müşterilerimize uygun fiyat ile ulaştırıyoruz" dedi. Müşteri memnuniyetini önemsediklerine dikkat çeken Erikli, "Ürün kalitemize ve fiyatlarımıza güveniyoruz. Bizim için öncelikli olan müşterilerimizin sadece mağazadan memnun ayrılması değil, eve gittiklerinde de memnuniyetlerinin devam etmesi. Bu anlayış mağazamızın temel prensibi. Ürün çeşitliliğimiz ile aradığınız her şey mağazamızda mevcut" diye konuştu.

■ ŞENOL KANTÜRK