İzmir Selçuk'ta icradan satılık arsa

Mahkeme İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan 33.732 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Verilen ilanda arazinin bir kısmının tepelik dağlık alana isabet etttiği ve mevcut durumu itibariyle makilik ve killi toprak yapısına sahip olup üzerinde herhangi bir zirai ürün ve yapı bulunmadığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 25.05.2021 14:00 belirlendi.