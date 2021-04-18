Jeotermalde yeni hedefler belirlendi

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kez dünya derinliklerindeki kızgın kuru kayaçları araştırarak buradan jeotermal enerji açığa çıkaracak. Bakanlık, akışkan içermeyen 2 bin metreden daha derinlerde ve yüksek sıcaklık içeren sahalarda, kızgın kuru kaya araştırılmasına yönelik fizibilite çalışması başlattı. Jeotermal elektrik üretiminde Avrupa'da 1, dünyada ise 4. sırada yer alan Türkiye bu kez yeni bir yöntemle dünyanın yer kabuğu üzerindeki kızgın kuru kayaçlardan enerji üretecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA