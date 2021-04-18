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Haberler Ekonomi Konkordato ve iflas için yasa teklifi hazır

Konkordato ve iflas için yasa teklifi hazır

Konkordato ve iflas için yasa teklifi hazır

18.4.2021

AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları girip hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. Teklif kapsamında iflas aşamasındaki şirketlerin malları ve hakları ile bir bütün olarak satılmasının önü açılacak. Böylece işletmenin faaliyetlerini ve ekonomiye katkısını sürdürmesi sağlanacak. İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle iflas ve konkordatoya ilişkin hükümlerinin ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi için düğmeye basıldı. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı, ilgili kurumlar ve AK Parti bir çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde TBMM gündeme taşınacak düzenlemeye göre iflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan mal ve hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA

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