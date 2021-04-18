MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: Hedefleri olan gençler başarır

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Genç MÜSİAD İzmir tarafından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Liderler Kahvesi" programının ilk konuğu oldu. Etkinlikte konuşan Saygılı, gençlere hayatındaki can alıcı durakları, iş hayatındaki tecrübeleri ve sosyal hayattaki kazanımlarını anlattı. Saygılı, "Çok güzel öğrencilik yıllarım oldu. En önemli özelliğimiz kendimize güvenmek, hedef koymak ve doğru zamanda risk almayı bilmek. Eğer bunları doğru kurgularsanız yarınlara güvenle bakabilirsiniz. Hedefleri olan gençlere karşı ayrı bir muhabbetim var. Çünkü hedefleri olan gençler başarır. Gençlerimize her zaman tavsiyem hedefleriniz olsun ve ön önemlisi imanlı ve erdemli ticaret yapın. Çünkü iman varsa imkan vardır. Gençlerimiz sapasağlam. İnançlı bir genç, ümmetin derdiyle dertlenen bir genç kesinlikle sorumluluklarını bilir" diye konuştu.

BAKIŞ AÇINIZI GENİŞ TUTUN

1991'de bayrağı devraldığı Saygılı Rulman'da çalışırken Türkiye'nin her yerini gezdiğini ifade eden Bilal Saygılı, 24 yaşında bir delikanlı iken Almanya'ya giderek dış ticarete başladığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar 320 yurtdışı seyahatim var, 65 ülke gezdim. Dış ticarete başladığımdan itibaren Türkiye'nin dört bir yanına rulman satan bir firma haline geldim. Hong Kong'da 46. katta bir Çinli ile de pazarlık yaptım ama Anadolu'daki Fadik ninemle de oturdum sohbet ettim. Hinterlandınızı, bakış açınızı geniş tutun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.