Salgında ambalaja talepte artış oldu

ATIK Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Genel Müdürü Osman Kaytan, "Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma, ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı." ifadelerini kullandı. Kaytan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçisi olduklarını belirtti.