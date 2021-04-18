‘Yatırımların takipçisiyiz’

DENİZLİ Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, oda olarak İzmir ve limanlara ulaşımı hızlandırıp kolaylaştıracak Denizli-Aydın Otoyolu ile Denizli'yi İzmir ve Antalya'ya alternatif bir yolla bağlayacak hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı için gerekli demir yolu yatırımlarının hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Bu yatırımlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Uğur Erdoğan, "İnsanların gelmek isteyecekleri, çabuk ulaşabilecekleri, daha fazla vakit geçirebilecekleri bir şehir inşa etmek ve bunu pazarlamak zorundayız. Ancak o zaman, son yıllardaki yatırımlarıyla Ege Bölgesi'nde gözde olmuş, yeşil alan ortalamasını yeni düzenlemelerle Avrupa ülkelerinin üzerine çıkarmış, su yönetimi ve iklim değişikliği alanında yaptığı projelerle dünya ikincisi olmuş çevreci Denizlimizi, kültürel varlıklarıyla, benzerlerinden bir adım öne çıkarabilir, insanımıza daha fazla kazandırabiliriz. Böylelikle Denizli'mizi bir marka şehir haline getirebiliriz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP