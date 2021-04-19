BES’teki birikimler 172 milyar lirayı aştı

BİREYSEL Emeklilik Sistemindeki (BES), katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 159 milyar 396 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 12 milyar 627,5 milyon lirayı buldu. 9 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 910 bin 122 olurken, emekli olan kişi sayısı da 146 bin 883'e ulaştı. BES katılımcı fon tutarının 116 milyar 570 milyon lirası faizli fonlarda, 22 milyar 746 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 18 milyar 27,5 milyon lirası faizli, 2 milyar 52,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.