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Haberler Ekonomi Bodrum esnafında Viking Orion sevinci

Bodrum esnafında Viking Orion sevinci

Bodrum esnafında Viking Orion sevinci

19.4.2021

HIRVATİSTAN'IN Rijeka kentinden dün sabah Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 980 yolcu kapasiteli Viking Orion gemisi ilçede esnafın umudu oldu. Bodrum'da 12 gün kalacağı öğrenilen geminin, salgın döneminde ilçenin ticari yaşamına canlılık kazandırması bekleniyor. Yunanistan ve İsrail limanlarına oranla daha ekonomik ve kaliteli hizmet verdikleri için tercih edildiklerini belirten Cruise Port İskelesi Genel Müdürü Haluk Hızlan, "Pandemi için hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl Bodrum'da en az 30 kruvaziyer gemisini ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER

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