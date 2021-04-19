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Haberler Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alıyor

12 Öğretim Görevlisi alıyor

Rektörlüğü tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 12 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alıyor

19.04.2021, 11:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Kadrolara başvuruda bulunmak için ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir." denildi.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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