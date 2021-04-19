Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, canlı yayında ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'de imzalanan protokol yasaldır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşmasının satır başları şu şekilde:



Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, Burada MB'nin bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok. Platformalarda işlem yapan taraflar birbirlerini bilmiyor. MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

2017'deki protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir.

"KİMSEYİ YOLSUZLUKLA SUÇLAYAMAZSINIZ"

Bunun örnekleri başka ülkelerde de var, biz de Kasım'dan bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmedik. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız.

Veriyi açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Ancak ben bu verilerin yayımlanması fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edici ne bir kavram, ne bir söylem, ne de bir eylem içinde oldum.

Bu işin gerçek sahibi merkez bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil. Döviz satışı ile oluşan TL, api ve swap üzerinden bankalara kullandırıldı.