Lojistikte Türk firmaları avantajlı

Havayolu ve deniz taşımacılığı alanlarında tüm dünyaya hizmet verdiklerini belirten Yeditepe Kargo Kurucusu ve Genel Müdürü Alp Tuğhan, Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin lojistikte jeopolitik olarak önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Yeditepe Kargo olarak pandemiden çok etkilenmediklerini dile getiren Tuğhan, "Salgının ilk dönemlerinde gerekli tedbirleri alarak krizi doğru şekilde yönetmeyi başardık. Belki de dünyada ilk olarak ihracat ürünlerinin dezenfektasyonunu biz yaptık ve sertifika ile güvenli olduğunu da kayıt altına aldık. Böylelikle sirkülasyonu da tekrar kontrol altına aldık" dedi.



BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

● Kısaca kendinizden ve büyüme hedeflerinizden bahseder misiniz? Yeditepe Kargo olarak 2005 yılından beri kurumsal firmalara çözüm ortaklığı sunuyoruz. İzmir'de 3, İstanbul'da 3, Ankara, Konya ve Bodrum havaalanlarında birer ofisimiz bulunuyor. Yurtdışında da ortak hizmet ürettiğimiz temsilciliklerimiz var. Ağırlıklı olarak bozulabilir gıda ve canlı hayvan taşımacılığı alanında hizmet veriyoruz. Canlı ve donmuş balık taşımacılığı konusunda uzmanlaştık. Bünyemizde iki su ürünleri mühendisi çalışıyor. Üretim tesisinden son noktaya kadar ürünü kontrollü şekilde teslim ediyoruz. Bunun yanısıra savunma sanayimizin dünyaya ürün dağıtımı konusunda da önemli çözümler sunuyoruz. Paralı askerlik (PMC) sertifikası sahibi Türkiye'deki tek acenteyiz. Hizmet verdiğimiz noktalar çok geniş olmakla birlikte hava ve deniz yolunu daha çok tercih eden Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. Taşımacılık konusunda büyük havayolu firmalarıyla işbirliği içindeyiz. Toplam 80 personelimiz var. Taşeronlarla birlikte bu sayı 250'ye ulaşıyor. Her geçen yıl sektörde büyümemizi sürdürüyoruz.

GENÇLERE İSTİHDAM SAĞLADIK

● Türk firmalarını avantajı ne? Uluslararası firmalar gerçekleştirdikleri satın almalarla yerel markaları bünyesine katarak bir anlamda sektörü yönlendiriyorlar. Böylece piyasada tekel haline gelerek istedikleri fiyatlarla işlem yapıyorlar. Bu durum hem piyasayı daraltıyor hem de rekabet şansını azaltıyor. İhracatçı firmaların yerli sermayeye sahip ve ülke adına katma değer sağlayan Türk firmalarını tercih etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de dış ticaret olan her yere servisimiz var. Gençlere istihdam sağlıyoruz.



PARAMIZIN ÜLKEMIZDE KALMASI IÇIN ÇALISIYORUZ

Lojistikte ticaret hacminiz nedir? Ülkemizin parasının ülkemizde kalması için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ticaret hacmi 14.5 milyar dolar civarındaydı. Bu rakamın yalnızca 4 milyar dolarını İran'la gerçekleştirdik. Sermayesi yurt dışı kaynaklı olan ve Türkiye'de hizmet veren bazı uluslararası firmalar, kendi ülkelerindeki ambargolar nedeniyle İran'a direkt mal gönderemediği için bu işi Türk firmaları gerçekleştiriyor. Buradan da ülke ihracatı için yerli markaların önemi bir kez daha açıkça görülüyor. Zamanla yarıştığımız bu dönemde artık hız ve izlenebilirlik konusu önem taşıyor. Bu nedenle Yeditepe Kargo olarak kendimize ait bir yazılım gerçekleştirdik. Telefona gönderilecek pop mesajlarıyla kargonuzun nerede olduğunu, konumunu ayrıca rötar var mı gibi bilgileri fotoğraflarla takip edebileceksiniz. Uluslararası bir takip cihazı bu sisteme entegre edilecek. Yeditepe Kargo müşterilerine bu yazılım ücretsiz olarak sunulacak. IOS ve Android telefonlarda kullanılabilecek. Nisan ayı sonunda kullanıma sunmayı planlıyoruz.