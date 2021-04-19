Manisa’dan 1 milyon dolarlık balık ihracatı

MANİSA'NIN baraj göletlerinde yetiştirilen alabalıklar, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Yüzde 80'i yurt dışına satılan alabalıklar en çok Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya, ABD ve Arap ülkelerinin sofralarında yer alıyor. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, balık ihracatından kent olarak ülkeye 1 milyon dolar döviz girdisi sağladıklarını söyledi. Manisa genelindeki baraj göletlerinde kurulan tesislerde geçen yıl 838 ton alabalık, 160 ton aynalı sazan yetiştirildi. Belirli boya ulaştıktan sonra Karadeniz'deki balık tesislerinde işlenen alabalıklar, Türk somonu olarak da ihraç edildi.

NERMİN UÇTU