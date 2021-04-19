Sıfır atık için 1400 tesise ulaşıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık projesiyle birlikte çöp ve atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yatırımlar da hız kazandı. Tüm Türkiye'nin 2023 yılında sıfır atık sistemine geçmesi hedeflenirken atıkların dönüşümü için kurulan tesis sayısı 1400'e ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısının bin 131'e çıktığını belirtti. Emine Erdoğan'ın Ankara'dan başlattığı seferberlik 2.5 yılda tüm Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'de yıllık ortalama 35 milyon ton ve 10 milyar liraya yakın değeri olan evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için de yeni bir dönem başlıyor. Belediyeler yıl sonuna kadar sıfır atık sistemine geçerken, evsel katı atık konusunda uyum çalışmalarını da 31 Aralık tarihine kadar tamamlayacak. Bakan Kurum, atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı katık idarelerinin (belediyeler) yönetmeliğe uyum sağlamalarının zorunlu olduğunun altını çizdi. Evsel atıkların kazanımı ile 2023 yılına kadar 5 milyar liralık katma değer yaratılması öngörülüyor.

HAZAL ATEŞ/ANKARA