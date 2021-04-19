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Haberler Ekonomi TMO, Salihli’de 160 ton patates alımı yaptı

TMO, Salihli’de 160 ton patates alımı yaptı

TMO, Salihli’de 160 ton patates alımı yaptı

19.4.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Salihli ilçesinde 160 ton patates alımı gerçekleştirdi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bu patatesler TMO tarafından Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim edilecek. Vakfımız da ihtiyaç sahiplerine dağıtacak" dedi. söyledi.

EMRE SAÇLI (SALİHLİ)

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