AKKUYU Nükleer A.Ş, Rus elektrik enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu'daki yüzde 0.821 oranındaki hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hisselerin Türk tarafının onayına tabi olduğunu belirterek, "Bu değişiklik Bakanlığımız bilgisi ve onayı dâhilinde yapıldı" dedi.
■ HAZAL ATEŞ
Akkuyu Nükleer A.S, Inter RAO’nun hisselerini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.