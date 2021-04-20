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Haberler Ekonomi Akkuyu Nükleer A.S, Inter RAO’nun hisselerini aldı

Nükleer A.S, ’nun hisselerini aldı

Akkuyu Nükleer A.S, Inter RAO’nun hisselerini aldı

20.4.2021

AKKUYU Nükleer A.Ş, Rus elektrik enerji şirketi Inter RAO'nun Akkuyu'daki yüzde 0.821 oranındaki hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hisselerin Türk tarafının onayına tabi olduğunu belirterek, "Bu değişiklik Bakanlığımız bilgisi ve onayı dâhilinde yapıldı" dedi.

■ HAZAL ATEŞ

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