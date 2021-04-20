Bakan Kasapoğlu’ndan Koçarlı’ya yatırım müjdesi

KOÇARLI Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ilçede yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için destek sözü aldı. Kaplan, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabına katılmak için Aydın Kuşadası'na gelen Bakan Kasapoğlu ile ilçede hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili görüştü. Kasapoğlu'na yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim eden Başkan Kaplan, "Sayın Bakanımız isteklerimize olumlu yanıt verdi. Koçarlımıza en kısa zamanda beş yeni yatırım kazandıracağız" dedi.

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