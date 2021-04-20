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Haberler Ekonomi Çiftçi salgında üretimi artırdı

Çiftçi salgında üretimi artırdı

Çiftçi salgında üretimi artırdı

20.4.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, yeni tip korona virüs salgını sürecinde insanlığın, gıdanın ve tarımın önemini bir kez daha gördüğünü belirtti. Hasdemir, "Bu dönemde Türk çiftçisi bir önceki yıla göre 90 milyon tondan fazla bitkisel üretim ile toplamda 126 milyon ton ürün elde etti" dedi.
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