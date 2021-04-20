Mart’ta 10 konuttan 8’i kredisiz satıldı

KONUT kredisinde faiz oranlarının yükselmesi, vatandaşları konut satışlarında peşin alıma yönlendirirken, geçen ay kredisiz satışlarda 89 bin 426 adetle tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Kredisiz satışlar (martta yıllık) yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Toplamdan yüzde 80,4 pay aldı. Yani geçen ay el değiştiren her 10 konuttan 8'i kredisiz satıldı" dedi.

120 ÜLKEYE 170,4 MİLYON DOLARLIK KONSERVE İHRACATI

TÜRKİYE'DEN bu yılın ilk çeyreğinde 120'den fazla ülkeye 170,4 milyon dolarlık konserve ihraç edildi. Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, "Sene sonu itibarıyla mamul ihracatında yüzde 10 ila 12 arasında bir ihracat artışı öngörüyoruz" diye konuştu.

26 KENTTEKİ 70 YERALTI MADENİNE DESTEK KARARI

KÖMÜR veya metal cevheri üreten Zonguldak'tan Mersin'e Çanakkale'den Hakkâri'ye kadar 26 farklı kentteki 70 yeraltı maden işletmesi Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nden (MİSGEP) yararlanmaya hak kazandı. 7.6 milyon euro bütçeli proje ile sağlık taramaları yapılacak.