TBMM Personel Alımı Sınav Duyurusu

TBMM memur alıyor. TBMM personel alımı ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilana göre, TBMM İdari Teşkilatında Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere 10 adet memur alınacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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