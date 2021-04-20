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Personel Alımı Sınav Duyurusu

memur alımı 2021 ilanı yayınlandı. İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere memur alınacak.

TBMM Personel Alımı Sınav Duyurusu

20.04.2021, 10:12

TBMM memur alıyor. TBMM personel alımı ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilana göre, TBMM İdari Teşkilatında Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere 10 adet memur alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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